Cariúcha chora e acusa o médico, Danilo Bravo, de agressãoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 04/01/2026 09:33

Rio - Cariúcha compartilhou nas redes sociais, na madrugada deste domingo (4), vídeos acusando o médico Danilo Bravo de uma suposta agressão. A apresentadora do "Fofocalizando", do SBT, surgiu muito abalada ao falar que a situação aconteceu num pagode em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Após repercussão, ela apagou os registros.



A apresentadora iniciou o relato afirmando que foi expulsa da casa onde estava hospedada de madrugada. "Gente, são 3h da manhã. Eu vim para Balneário Camboriú. Eu não sei, estou aqui na rua. O cara que estou ficando, Danilo Bravo, o médico, ele me botou para fora de casa".



Em seguida, alegou que se "defendeu" da agressão. "E eu fui para cima dele. A gente estava num pagode. Gente, pelo amor de Deus. Eu fui me defender. Eu sou uma mulher emponderada, eu não aceito abaixar a cabeça para homem nenhum. Eu não aceito", disse.

Cariúcha chegou até a insinuar que o médico consumiu alguma substância que o deixou transtornado. "Ele estava louco. Eu não sei o que ele usou. Acho que ele usou alguma coisa porque ele estava louco", afirmou a apresentadora, que complementou:



"Pelo amor de Deus. São 3h da manhã. Eu estou aqui em Balneário Camboriú. Eu estava ficando com o doutor Danilo Bravo, um médico cirurgião. Gente, eu fui me defender. Eu voei para cima dele, fui me defender. Eu arranhei ele todo porque foi uma defesa. Eu fui me defender".

Antes da suposta agressão, na manhã deste sábado (3), Cariúcha chegou até a compartilhar registros ao lado do médico, em clima descontraído. "Vocês viram que estou em Balneário, né? O dia está a coisa mais linda. Que vista linda. Estou na casa dele".

"A gente 'pintou' ontem. P*t* que p*r*u [risos]. A gente foi para um rolê, depois fomos para outro e para outro. A gente não tinha limite, né, amigo?".

Os dois, ainda, foram para a academia juntos. "Viemos treinar", falou ela. "Porque um bom amigo incentiva coisas positivas na vida da pessoa", completou Danilo.

O cirurgião não se pronunciou sobre as acusações até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

