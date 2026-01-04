Jade Magalhães e Luan SantanaReprodução / Instagram
Luan Santana e Jade Magalhães aproveitam piscina juntinhos
Casal oficializou a união em novembro de 2024
Famosos curtem show de Henrique & Juliano no Maracanã
Grazi Massafera, Rayane Figliuzzi e mais personalidades prestigiaram a turnê 'Manifesto Musical', na noite deste sábado (3)
Andrea Beltrão revisita diários de advogada de presos na ditadura em 'Lady Tempestade'
Atriz fala sobre legado de Mércia Albuquerque, encerramento da turnê nacional e trajetória na TV
Marta oficializa união com Carrie Lawrence nos EUA
Jogadora brasileira e a norte-americana vivem um relacionamento desde 2022
Ex-BBB Hariany Almeida compartilha foto aos beijos com irmão de Anitta
Influenciadora assumiu affair com Renan Machado
