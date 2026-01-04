Jade Magalhães e Luan Santana - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2026 08:48

Rio - Luan Santana, de 34 anos, e Jade Magalhães, de 32, aproveitaram um dia de piscina juntinhos. Através das redes sociais, neste sábado (3), o cantor compartilhou cliques curtindo o momento de descanso ao ar livre acompanhado da amada.

Os dois se protegeram das altas temperaturas. O dono do hit "Coração Cigano" usou óculos escuros e chapéu preto, enquanto a influenciadora digital apostou em boné branco e protetor solar. O cantor também exibiu as tatuagens ao ser clicado sem camisa.

O casal conseguiu reservar um tempinho para ficar a sós, já que são pais de Serena, que completou o primeiro ano de vida no dia 28 de dezembro de 2025. Na ocasião, a primogênita recebeu homenagens dos papais. Discretos, ainda não mostraram o rostinho da filha.

A influenciadora e o sertanejo se conheceram em 2008 e tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Em 2024, reataram a relação. No dia 28 de novembro do mesmo ano, oficializaram a união com uma cerimônia intimista realizada na casa do cantor, em Alphaville, São Paulo.

Os dois receberam muitos elogios nos comentários da publicação. "Os papais mais gostosos desse mundo", exaltou um internauta. "Lindos", disse uma admiradora. "Que casalzão", expressou uma seguidora. "Eita casal bonito", opinou outra pessoa.