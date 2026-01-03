Marta se casou com Carrie Lawrence em cerimônia nos EUA Reprodução/Instagram

Rio - A jogadora Marta se casou nesta sexta-feira (2) com Carrie Lawrence em cerimônia intimista realizada na Flórida, Estados Unidos. O casal está junto desde 2022 e revelou o noivado após a conquista da medalha de prata da atleta com a seleção brasileira de futebol nas Olímpiadas de Paris, em 2024. 
"Melhor dia das nossas vidas! Os Lawrence Vieira", escreveu Marta. 
A jogadora brasileira foi levada ao altar pela mãe, Tereza da Silva, e escolheu um look composto por conjunto de calça, blazer e chapéu. Já a norte-americana optou por um vestido branco rendado. 
Os registros da união foram divulgados em conjunto pelas noivas e Janine Closs, organizada do evento. "Tive a honra de liderar a organização e decoração do casamento da Marta, icônica número 10 do Brasil. Fazer parte de um momento tão íntimo é mais do que trabalho - é honra, confiança e propósito", disse nas redes sociais.