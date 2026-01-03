Virginia Fonseca publicou declaraReprodução/Instagram
Virginia Fonseca se declara para Vini Jr: 'Sou feliz com você'
Influenciadora assumiu namoro com Jogador em outubro de 2025
Rio - Virginia Fonseca compartilhou neste sábado (3) uma série de fotos de momentos especiais na companhia do jogador Vinicius Jr. A apresentadora do SBT aproveitou a publicação e fez uma declaração de amor para o namorado.
"Sou feliz com você, te amo", escreveu na legenda. O atleta do Real Madrid, da Espanha, retribuiu a mensagem da influenciadora. "Te amo", afirmou.
O envolvimento de Virginia com Vini Jr. teve início em setembro do ano passado quando ela esteve três vezes em Madri e se hospedou na mansão do jogador. O casal assumiu o namoro em outubro, após um pedido romântico feito por atleta em Mônaco, durante uma viagem pela Europa.
