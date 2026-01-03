Vídeo! Ex-ator de ’Malhação’, Daniel Erthal volta a trabalhar como ambulante - Reprodução de vídeo / Instagram

Vídeo! Ex-ator de ’Malhação’, Daniel Erthal volta a trabalhar como ambulanteReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 03/01/2026 12:48

Rio - Ex-ator de 'Malhação', Daniel Erthal mostrou nas redes sociais, na manhã deste sábado (3), sua rotina como vendedor ambulante no Réveillon em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ele - que costuma compartilhar o dia a dia no trabalho - elogiou a organização do evento.

fotogaleria

"Começa a dar problema, confusões, e não deu hoje. Parabéns à Prefeitura do Rio e à Polícia Militar. Me trataram super bem. Isso é muito importante ressaltar. Parabéns a todo mundo que realizou esse Réveillon que foi um dos mais incríveis e bem organizados. Sem confusão nenhuma", falou o ator.

Esse foi a continuação do post que o ator fez nesta quinta-feira (1º). "Feliz ano novo. Aproveite o show! Mais um dia especial de maluco e extraordinário", escreveu Daniel, na ocasião. Ele recebeu muitos elogios, como: "Exemplo de superação"; "Você é raro"; "Guerreiro" e "Esse tem minha admiração".

Vídeo!