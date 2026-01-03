Vídeo! Ex-ator de ’Malhação’, Daniel Erthal volta a trabalhar como ambulanteReprodução de vídeo / Instagram
Vídeo! Ex-ator de 'Malhação', Daniel Erthal volta a trabalhar como ambulante
Antigo protagonista da novela da TV Globo mostrou a rotina como vendedor
Rio - Ex-ator de 'Malhação', Daniel Erthal mostrou nas redes sociais, na manhã deste sábado (3), sua rotina como vendedor ambulante no Réveillon em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ele - que costuma compartilhar o dia a dia no trabalho - elogiou a organização do evento.
"Começa a dar problema, confusões, e não deu hoje. Parabéns à Prefeitura do Rio e à Polícia Militar. Me trataram super bem. Isso é muito importante ressaltar. Parabéns a todo mundo que realizou esse Réveillon que foi um dos mais incríveis e bem organizados. Sem confusão nenhuma", falou o ator.
Esse foi a continuação do post que o ator fez nesta quinta-feira (1º). "Feliz ano novo. Aproveite o show! Mais um dia especial de maluco e extraordinário", escreveu Daniel, na ocasião. Ele recebeu muitos elogios, como: "Exemplo de superação"; "Você é raro"; "Guerreiro" e "Esse tem minha admiração".
O ator passou a trabalhar como ambulante no início de 2024. Desde então, tem mostrado nas redes a rotina. Em maio do ano passado, ele foi visto vendendo bebidas no mesmo local, onde aconteceu o icônico show de Lady Gaga. Daniel ficou conhecido nacionalmente ao interpretar um dos protagonistas da novela "Malhação", em 2002, da TV Globo.
Vídeo!
Celebridades
Marta oficializa união com Carrie Lawrence nos EUA
Jogadora brasileira e a norte-americana vivem um relacionamento desde 2022
Celebridades
Ex-BBB Hariany Almeida compartilha foto aos beijos com irmão de Anitta
Influenciadora assumiu affair com Renan Machado
Celebridades
Virginia Fonseca se declara para Vini Jr: 'Sou feliz com você'
Influenciadora assumiu namoro com Jogador em outubro de 2025
Celebridades
Zoo anuncia término do casamento com Christian Figueiredo
Influenciadora e youtuber viviam um relacionamento desde 2018
Celebridades
Luana Piovani e outros famosos criticam ataque dos EUA à Venezuela
Presidente Nicolás Maduro foi capturado após bombardeio norte-americano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.