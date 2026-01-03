Roberto Carlos recebeu diagnóstico de Covid-19 - Divulgação/TV Globo

Publicado 03/01/2026 20:33

Rio - Roberto Carlos, de 84 anos, testou positivo para o vírus da Covid-19. A informação foi confirmada ao Dia pela assessoria do cantor na noite deste sábado (3).

"Roberto Carlos está com Covid e com sintomas leves", informou.

Mais cedo, o veterano fez uma homenagem ao amigo e diretor de produção de seus shows, Genival Barros, que morreu na sexta-feira (2). Por conta do problema de saúde, Roberto Carlos não compareceu ao velório que aconteceu nesta tarde em São Paulo.

"Sempre amável, carinhoso e respeitado por todos como profissional e querido pelo seu jeito sempre bem humorado e carinhoso de tratar as pessoas. Meu querido amigo que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre", escreveu o artista.