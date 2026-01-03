Luana Piovani criticou bombardeio dos EUA contra Venezuela - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2026 15:20 | Atualizado 03/01/2026 22:02

"O Trump sequestrou o Maduro. Vocês viram as imagens das explosões? Como é que um presidente sequestra o outro? Eu não achei fosse tá viva para ver um negócio desse não. Que filho da put@ esse Trump desgraçado. Eu detesto o Maduro, mas você não vai na casa dos outros e mata o dono da casa. Não matou o Maduro, mas é o que ele está querendo fazer", disse ela nos Stories.

A ex-BBB Ana Paula Renault detonou aqueles que comemoraram o bombardeio. "Celebrar invasão militar é repetir cegamente uma narrativa que já fracassou. O Iraque prova isso. A Venezuela não merece virar o próximo laboratório de destruição travestida de 'salvação'", escreveu no X, antigo Twitter.

Rachel Sheherazade divulgou vídeo no X, antigo Twitter, opinando sobre a decisão de Donald Trump. "Ele sequer disfarçou a razão pela qual invadiu a Venezuela. Um país que nasceu da invasão e da matança de povos originários não mudou. Não apoio ditaduras, os caminhos políticos da Venezuela são problema dos venezuelanos, e eles nunca deram uma procuração aos EUA para intervir em seus problemas", afirmou a jornalista.