Publicado 03/01/2026 18:55

Rio - Hariany Almeida assumiu o romance com Renan Machado, irmão da cantora Anitta. A ex-integrante do "BBB 19" publicou nas redes sociais, neste sábado (3), um clique beijando o empresário e acrescentou um emoji de coração.

O novo casal aproveitou a virada do ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. A influenciadora estava solteira desde o fim do namoro com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, em fevereiro do ano passado.