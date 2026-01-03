Hariany Almeida publicou foto aos beijos com irmão de Anitta Reprodução/Instagram

Rio - Hariany Almeida assumiu o romance com Renan Machado, irmão da cantora Anitta. A ex-integrante do "BBB 19" publicou nas redes sociais, neste sábado (3), um clique beijando o empresário e acrescentou um emoji de coração. 
O novo casal aproveitou a virada do ano em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. A influenciadora estava solteira desde o fim do namoro com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, em fevereiro do ano passado.  