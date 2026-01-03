Marcello Melo Jr. e Mell MuzzilloReprodução / Instagram
Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. posam em clima de romance
Casal tornou namoro público em novembro de 2024
Rio - Mell Muzzillo, de 20 anos, e Marcello Melo Jr., de 38, compartilharam nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (2), um clique em clima de romance. O casal posou aos beijos durante o passeio num rio.
A intérprete da personagem Maggye na novela "Três Graças", da TV Globo, e o protagonista da série "Arcanjo Renegado", do Globoplay, aproveitaram o momento em meio à natureza, composta por muitas árvores.
O local, no entanto, não foi revelado. Os atores estavam em cima de uma prancha de stand up paddle, indicando que praticaram o esporte.
Mell e Marcello se conheceram em 2024, nos bastidores da folhetim "Renascer", da mesma emissora. Após rumores e aparições públicas, eles tornaram o namoro público em novembro do mesmo ano.
