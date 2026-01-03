Zoo comunicou fim do relacionamento com Christian FigueiredoReprodução/Instagram
Zoo anuncia término do casamento com Christian Figueiredo
Influenciadora e youtuber viviam um relacionamento desde 2018
Rio - A influenciadora Zoo publicou um comunicado na manhã deste sábado (3) anunciando o fim do casamento com o youtuber Christian Figueiredo. Os dois estavam juntos desde 2018 e são pais de Gael, de 6 anos, e Nikki, de 4.
"O fim de um ciclo não é algo ruim, na verdade é o momento de reconhecer o quanto tudo o que foi vivido nos fez amadurecer, e guardar com muito amor todos os aprendizados para seguir em frente. hoje, um novo ciclo se inicia, no qual, decidimos buscar nossa individualidade", iniciou o texto.
Zoo garantiu que o laço familiar com o ex-marido irá permanecer. "Recebi muito amor, respeito, apoio e a liberdade de ser eu mesma, e sou extremamente grata por tudo. Agradeço pelo carinho que sempre tiveram com a gente como casal, peço respeito e que agora possam seguir nos admirando individualmente também", disse ela.
Celebridades
Marta oficializa união com Carrie Lawrence nos EUA
Jogadora brasileira e a norte-americana vivem um relacionamento desde 2022
Celebridades
Ex-BBB Hariany Almeida compartilha foto aos beijos com irmão de Anitta
Influenciadora assumiu affair com Renan Machado
Celebridades
Virginia Fonseca se declara para Vini Jr: 'Sou feliz com você'
Influenciadora assumiu namoro com Jogador em outubro de 2025
Celebridades
Zoo anuncia término do casamento com Christian Figueiredo
Influenciadora e youtuber viviam um relacionamento desde 2018
Celebridades
Luana Piovani e outros famosos criticam ataque dos EUA à Venezuela
Presidente Nicolás Maduro foi capturado após bombardeio norte-americano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.