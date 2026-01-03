Graciele Lacerda e a filha, ClaraReprodução / Instagram
Graciele Lacerda rebate comentário sobre aparência da filha com Zezé Di Camargo
Influenciadora digital expôs print nas redes sociais e recebeu apoio dos seguidores, nesta sexta-feira (2)
Rio - Graciele Lacerda, de 45 anos, utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (2), para rebater o comentário feito por uma internauta sobre a aparência da sua filha, Clara, que recentemente completou o primeiro ano de vida.
"Começar o ano lendo uma mensagem assim diz mais sobre quem escreve do que sobre quem recebe. Desejo que em 2026 não te falte amor, empatia e Deus no coração", escreveu a influenciadora digital, nos stories do Instagram.
Ela, ainda, expôs o print. "Quanto a Clarinha está cobrando para assombrar uma casa de três cômodos", disparou a usuária das redes sociais, entre risos. Graciele recebeu apoio de outros seguidores:
"Inveja. Clara é perfeita"; "Que comentário triste. Meu Deus"; "Revoltante. Como você disse, é sobre quem fala. Clarinha linda. Família abençoada"; "Internet não é terra sem lei" e "Gente amargurada é assim. Não consegue ver as pessoas felizes. Denuncia" foram alguns comentários feitos por usuários das redes sociais.
Clara é fruto do relacionamento da influenciadora com o sertanejo Zezé Di Camargo. No dia 21 de dezembro, o casal celebrou o primeiro aniversário da filha em São Paulo. A festança foi antecipada, já que a menina nasceu na madrugada do dia 25 de dezembro, no Natal.
