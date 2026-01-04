Famosos curtem show de Henrique & Juliano no Maracanã

Para aproveitar o momento de diversão, a atriz optou por usar vestidinho preto com estampa marrom. Bolsa e bota completaram o visual da artista. Ela foi acompanhada da filha, Sofia, de 13 anos. A adolescente é fruto do antigo relacionamento de Grazi com Cauã Reymond.

Mais personalidades marcaram presença, como as ex-'A Fazenda' Jaquelline Grohalski e Rayane Figliuzzi, e a ex-ginasta Daniele Hypolito com o marido, o coreógrafo Fábio Castrofb. A participante da edição 17 do reality rural esteve no local por um motivo mais ainda especial, já que o namorado, o cantor Belo, abriu o show dos sertanejos.

"Te amo muito", declarou a influenciadora digital, ao compartilhar nos stories do Instagram um trecho da apresentação do amado. Belo soltou a voz com as canções "Recomeçar", "Pura Adrenalina", "Não Foi À Toa" e mais sucessos da carreira. Na mesma rede social, vibrou com a participação na turnê. "Que coisa linda viver isso aqui, Henrique & Juliano. Obrigado por essa energia surreal", disse o artista, que vive o personagem Misael no folhetim das 21h.

Os anfitriões também emocionaram e animaram os fãs com um repertório estrelado, composto pelas músicas "5 Km", "Vida", "Realidade Ou Fantasia", "Seu Perfil" e mais hits. "Uma noite que entra pra história. 60 mil vozes em um único coro. Um ponto de partida. O início de uma grande trajetória! Maracanã, obrigado por esse encontro! Nos vemos pelo Brasil, em breve", celebraram os sertanejos, numa publicação nas redes.

Relatar erro