Bruna Marquezine curte férias com SashaReprodução / Instagram
Nos comentários, famosos e fãs foram à loucura e elogiaram a beleza da artista. “Hmm que sede”, brincou a influenciadora Rafa Uccman. “Você é tão linda”, disse a ex-’BBB’ Gleici Damasceno. “Musa de todas as estações”, apontou um perfil. “Gata, todo mundo quer ver você mostrando que venceu. Além de linda, talentosa, agora com o 'bofe mara’. Só sucesso para você”, desejou outro.
Sasha ainda aproveitou para se declarar para a amiga nos comentários: “Te amo”, escreveu ela acompanhado de emojis de coração vermelhos. Anteriormente, Bruna Marquezine já havia publicado um compilado de fotos do Réveillon.
Ver essa foto no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.