Bruna Marquezine curte férias com SashaReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2026 07:38

Rio - Bruna Marquezine, de 30 anos, elevou a temperatura da web ao exibir o bumbum redondinho ao lado de Sasha, neste domingo (5). A atriz, que está de férias em São Miguel dos Milagres, Alagoas, ainda está acompanhada de João Lucas, marido de Sasha, e do affair, o cantor canadense Shawn Mendes.

Nos comentários, famosos e fãs foram à loucura e elogiaram a beleza da artista. “Hmm que sede”, brincou a influenciadora Rafa Uccman. “Você é tão linda”, disse a ex-’BBB’ Gleici Damasceno. “Musa de todas as estações”, apontou um perfil. “Gata, todo mundo quer ver você mostrando que venceu. Além de linda, talentosa, agora com o 'bofe mara’. Só sucesso para você”, desejou outro.



Sasha ainda aproveitou para se declarar para a amiga nos comentários: "Te amo", escreveu ela acompanhado de emojis de coração vermelhos. Anteriormente, Bruna Marquezine já havia publicado um compilado de fotos do Réveillon.