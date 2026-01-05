Danilo Bravo e Cariúcha - Reprodução do Instagram

Danilo Bravo e CariúchaReprodução do Instagram

Publicado 05/01/2026 09:14 | Atualizado 05/01/2026 10:03

Rio - Acusado de uma suposta agressão à Cariúcha, Danilo Bravo negou as denúncias feitas pela apresentadora do "Fofocalizando", neste domingo (4), através de uma nota de esclarecimento emitida por sua assessoria jurídica. O médico disse que foi a vítima da situação, mostrou imagens dos arranhões causados pela artista e informou que já registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Balneário Camboriú contra ela. Ele ainda destacou que realizará um exame de corpo de delito nesta segunda-feira (5).

fotogaleria



"Nunca imaginei que precisaria vir a público me defender de acusações tão graves e tão falsas. Mas diante da repercussão dos vídeos publicados pela apresentadora Cariúcha na madrugada deste domingo, não me resta alternativa senão esclarecer o que realmente aconteceu", iniciou. "Nunca imaginei que precisaria vir a público me defender de acusações tão graves e tão falsas. Mas diante da repercussão dos vídeos publicados pela apresentadora Cariúcha na madrugada deste domingo, não me resta alternativa senão esclarecer o que realmente aconteceu", iniciou.

"Sobre a tentativa de me transformar em agressor: Repudio com todas as minhas forças qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres. É justamente por ter esses valores que me sinto tão ultrajado com essa inversão. Ser falsamente acusado de algo que você repudia é uma das piores coisas que podem acontecer a alguém. Cariúcha me agrediu, e depois usou suas redes sociais para me pintar como agressor antes que eu pudesse sequer me defender. Ela apagou os vídeos horas depois, mas o estrago já estava feito. Minha imagem, minha honra e minha reputação profissional foram expostas a milhões de pessoas com base em uma narrativa completamente falsa", disse no comunicado.

Em seguida, Danilo deu detalhes da polêmica. "Eu fui a vítima. Na madrugada do dia 4 de janeiro, enquanto estávamos em uma casa de shows em Balneário Camboriú, Cariúcha tentou me beijar. Recusei. Diante da minha negativa, passou a me ameaçar, dizendo que iria me expor e me prejudicar de alguma forma. Em seguida, partiu para a agressão física: me arranhou e me deixou com hematomas pelo corpo. Tenho fotos e vídeos que comprovam isso. Não reagi. Não a agredi. Não levantei a mão para ela em nenhum momento", destacou.



"Diante dessa situação e temendo novas agressões, fiz a única coisa que me pareceu razoável: peguei os pertences dela, deixei na portaria do prédio e encerrei qualquer contato. Não a "expulsei" por maldade. Me afastei para me proteger", completou.

'Registrei Boletim de Ocorrência'

Danilo comentou que já tomou as medidas legais em relação ao caso. "Eu já procurei as autoridades. Ainda hoje, registrei Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Balneário Camboriú, relatando as agressões que sofri. Amanhã, dia 5 de janeiro, farei exame de corpo de delito no IML. As lesões estão documentadas. Além disso, já solicitei as imagens das câmeras de vigilância do local onde os fatos ocorreram. Essas imagens comprovarão que não pratiquei qualquer agressão contra Cariúcha e demonstrarão exatamente o que aconteceu naquela noite".



"Possuo também vídeos feitos com meu próprio celular, registrados logo após as agressões. Essas imagens falam por si: basta observar o comportamento de cada um no momento da gravação para que qualquer pessoa chegue às suas próprias conclusões sobre quem estava alterado e quem manteve a calma diante da situação. A verdade será comprovada pela perícia, pelas imagens e pelas provas documentais, não por vídeos emocionais postados de madrugada", acrescentou.



Ele ainda ressaltou que sua "assessoria jurídica já está adotando todas as providências cabíveis". "Cariúcha responderá nas esferas cível e criminal pelos crimes de calúnia, difamação e lesão corporal, além de reparar os danos causados à minha imagem... Confio na Justiça. Confio que a verdade prevalecerá".

Danilo exibe arranhões

O médico exibiu os arranhões causados por Cariúcha em vídeos publicados no Instagram Stories. Em uma das imagens, a apresentadora aparece correndo atrás dele. "Gente, olha só, ela quer me pegar. Ela está me perseguindo", comentou ele. Em outra publicação, o médico exibiu alguns arranhões. "Olha aqui o que ela fez comigo, gente", disse Danilo, mostrando os ferimentos. "Eu sou sua amiga", respondeu a apresentadora. "Me unhou todo, está me batendo em público", afirmou ele.

Médico Danilo Bravo compartilha vídeo fugindo de Cariucha após supostas agressões.” pic.twitter.com/ImkyrLv0nF — Gordo Fofoqueiro (@gordofofoqueiro) January 5, 2026

Cariúcha se manifesta

Cariúcha se manifestou sobre a polêmica, em nota, assinada por seu advogado, Diego Figueiredo, e expôs que também já "compareceu à Delegacia de Polícia, onde registrou Boletim de Ocorrência, e realizará exames de corpo de delito, para que os fatos sejam apurados de forma técnica, imparcial e responsável". Ela ainda mostrou um vídeo beijando Danilo e escreveu na legenda: 'Contra fatos não há argumentos'.

VEJA: Cariucha divulga vídeo se beijando com médico que ela acusou de agressão.



pic.twitter.com/vGq4SuarTE — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) January 5, 2026

Veja a nota na íntegra:

É inadmissível que, em pleno século XXI, uma mulher seja atacada publicamente na internet e tenha sua condição de vítima deliberadamente invertida, passando a ser tratada como algoz. O que se assiste neste caso é, mais uma vez, a tentativa de descredibilizar uma mulher que não aceitou o desrespeito, recorrendo a estigmas antigos que rotulam a reação feminina como desequilíbrio emocional.

A verdade dos fatos é objetiva e precisa ser restabelecida. A apresentadora Cariúcha foi a vítima. Foi ela quem teve seus pertences restringidos, seus documentos retidos, sua entrada bloqueada, ficando por horas na rua, em situação de extrema vulnerabilidade, sem acesso às próprias malas, sem dinheiro, sem cartões e com o celular praticamente sem bateria, impossibilitada, inclusive, de buscar auxílio imediato junto à polícia, hospital ou qualquer outro local seguro.

Todo esse cenário teve origem em um desentendimento ocorrido em uma boate, agravado por atitudes posteriores absolutamente desproporcionais, incluindo contato físico violento, quando a apresentadora foi segurada de forma agressiva. Ainda assim, tenta-se minimizar os fatos e construir uma narrativa que ignora o contexto real de constrangimento, abandono e intimidação vivenciado pela vítima.

No que se refere aos vídeos, é fundamental esclarecer que os registros divulgados publicamente representam apenas recortes isolados, incapazes de refletir a totalidade dos acontecimentos. Mais do que isso, um dos próprios vídeos que circularam na internet demonstra, de forma inequívoca, a total inverdade da narrativa apresentada pelo senhor Danilo. No referido vídeo, gravado no mesmo dia dos fatos, observa-se claramente uma relação de carinho, proximidade e troca de beijos entre ambos, típica de duas pessoas que estavam curtindo o momento, em ambiente de afeto e descontração.

Tal registro público contradiz frontalmente qualquer alegação de ameaça, agressão ou comportamento hostil por parte da apresentadora, evidenciando que a versão divulgada posteriormente não se sustenta nem mesmo diante das imagens já tornadas públicas. Além disso, existem outras imagens da boate, do interior do hotel e da área da piscina, que reforçam esse contexto de convivência íntima, amistosa e de celebração entre ambos. Essas imagens já foram formalmente solicitadas e serão apresentadas no momento oportuno.

Importa esclarecer que a decisão de publicar vídeos nas redes sociais não teve caráter sensacionalista, mas constituiu uma tentativa legítima de pedido de socorro diante de uma situação extrema. A apresentadora encontrava-se impedida de acessar o condomínio, sem seus pertences, documentos ou recursos básicos com apenas 5% de bateria, ou fazia o vídeo, ou dormia na rua.

Registre-se, inclusive, que logo após a divulgação desses vídeos, de forma absolutamente coincidente, a mala da apresentadora foi rapidamente entregue, evidenciando que os registros cumpriram exatamente a finalidade de viabilizar ajuda.

Cumpre informar que a apresentadora já compareceu à Delegacia de Polícia, onde registrou Boletim de Ocorrência, e realizará exames de corpo de delito, para que os fatos sejam apurados de forma técnica, imparcial e responsável. O que se vê agora é a repetição de um roteiro conhecido: quando uma mulher reage, quando não aceita humilhação, quando exige respeito, passa a ser rotulada como ‘desequilibrada’, ‘alterada’ ou ‘louca’. Trata-se de um discurso perigoso, que busca desacreditar a vítima e normalizar a violência.

Uma mulher não pode e não deve fechar os olhos para esse tipo de agressão. O silêncio nunca foi proteção. Se exigir dignidade, não aceitar o desrespeito e não se submeter à humilhação faz de uma mulher ‘louca’, então que se diga claramente: a apresentadora é ‘doida’ por exigir respeito, por não normalizar a violência e por transformar o silêncio em voz.



Violência contra a mulher não se limita à agressão física direta. Abrange também violência moral, psicológica, constrangimento, intimidação, restrição de liberdade e abandono, práticas que serão devidamente analisadas pelas autoridades competentes. Por fim, solicita-se à imprensa responsabilidade, cautela e compromisso com a apuração equilibrada, evitando a reprodução automática de narrativas unilaterais que contribuem para a revitimização de uma mulher que já se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade.