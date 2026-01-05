Carolina Dieckmmann posa com o filho Davi - Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmmann posa com o filho DaviReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2026 09:46

Rio - A atriz Carolina Dieckmann, de 47 anos, encantou os seguidores, neste domingo (04), ao publicar, no Instagram, um registro raro ao lado do filho mais velho, Davi, de 26 - fruto do antigo relacionamento com Marcos Frota. O clique foi feito durante uma ida deles ao circo no Royal Theater Carré, em Amsterdam. Na legenda, a atriz comentou a conexão da família com a arte circense.

fotogaleria

"Mais um circo para a conta... Dessa vez, um festival. Ele queria ver a trupe de trapézio, (a única a fazer as quatro voltas mortais) vencedora do festival de Monte Carlo, o maior festival para artistas circenses. Vimos muitas outras coisas... Uma moça girar no ar presa apenas pelos cabelos. Uma outra voar presa pelo pescoço, com o parceiro rodando num cilindro em cima de um par de patins", relatou.



Ela também relembrou o início do relacionamento com Marcos, que é artista circence, além de ator e empresário. "Ele adora circo, e eu acho lindo porque meu amor pelo pai dele nasceu debaixo de uma lona. Davi é fruto de algo que ele ama e isso é a vida fazendo sentido", concluiu.

Carolina Dieckmmann e Marcos Frota foram casados por 7 anos, de 1997 a 2004, e tiveram Davi. Atualmente, ela é casada com o diretor Tiago Worcman. Os dois estão juntos há cerca de 20 anos e são papais de José, de 18.