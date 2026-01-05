Lívia Andrade durante o ’Domingão’Reprodução de vídeo / TV Globo
Lívia Andrade confirma término do relacionamento com Marcos Araújo
Luciano Huck fala sobre nova fase da apresentadora: 'livre, leve e solta'
Lívia Andrade confirma término do relacionamento com Marcos Araújo
Luciano Huck fala sobre nova fase da apresentadora: 'livre, leve e solta'
Carolina Dieckmmann publica foto rara com o filho e revela paixão pelo circo
Filho mais velho da atriz é fruto da relação dela com Marcos Frota
Lucas Lima compartilha metas para 2026 e recebe convite de Paola Carosella
Lista do músico contém itens aleatórios que vão desde fazer curso de meditação transcendental até aprender a resolver cubo magico
Vídeo! Danilo Bravo rebate acusações de Cariúcha e exibe ferimentos
Apresentadora também volta a se manifestar e mostra imagens beijando o médico
Rosalía se despede do Rio e cita experiências: 'Dancei, ri, chorei'
Cantora retornará ao Brasil ainda neste ano
Bruna Marquezine curte férias ao lado de Sasha e exibe bumbum em praia
Atriz curtiu o Réveillon em São Miguel dos Milagres, Alagoas