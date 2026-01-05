Lívia Andrade durante o ’Domingão’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 05/01/2026 10:00

Rio - Lívia Andrade, de 42 anos, confirmou o término do relacionamento com o empresário Marcos Araújo durante o "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (4). Os dois estavam juntos há quase cinco anos. A revelação aconteceu quando Luciano Huck falou sobre a fase solteira da apresentadora.

"Lívia Andrade está começando o Ano-Novo livre, leve e solta", disse Luciano. "Que delícia! É tão bom renovar a vida no Ano-Novo, não é minha gente", disparou Lívia. O apresentador brincou: "Vamos falar sobre estado civil? Não, né?". Ela reagiu com bom-humor. "I don't understand (eu não entendo)".

"Já pensou se a gente fala que a Lívia Andrade está solteira, o que vai acontecer nas redes sociais... Vamos arrumar alguém em Hollywood para a Lívia", provocou Huck, antes de anunciar o quadro "Sexolândia".