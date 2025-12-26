Lívia Andrade - Reprodução / Instagram

Lívia AndradeReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2025 11:21

Rio - A celebração de Natal de Lívia Andrade acabou alimentando ainda mais as especulações que cercam sua vida amorosa. Nesta quinta-feira (25), a apresentadora compartilhou com os seus seguidores os registros da noite festiva, mas um detalhe não passou despercebido: a ausência do namorado, o empresário Marcos Araújo. Nas imagens, Lívia aparece deslumbrante, posando sozinha ou ao lado de amigos e familiares, o que foi o suficiente para que internautas levantassem novas teorias sobre um possível término.

fotogaleria

"Registros de um feliz, divertido e inesquecível Natal... Deus mora nos detalhes e com certeza está presente nas gargalhadas!", escreveu em legenda. "Registros de um feliz, divertido e inesquecível Natal... Deus mora nos detalhes e com certeza está presente nas gargalhadas!", escreveu em legenda.

Os rumores de crise no relacionamento não são de hoje, mas ganharam força com o distanciamento público do casal nas redes sociais. Durante a ceia, enquanto muitos famosos aproveitam a data para publicar retratos românticos e declarações de amor, Lívia manteve a discrição, focando sua produção de conteúdo no look, na decoração da festa e nos seus convidados.

A artista mantém sua postura característica de não comentar detalhes da vida íntima. Lívia e Marcos sempre viveram uma relação cercada por polêmicas e com momentos de grande exposição, mas, nos últimos meses, optaram por um perfil mais baixo, o que dificulta a distinção entre um término definitivo ou apenas uma escolha por mais privacidade.

Sem uma confirmação oficial, o Natal "solo" da apresentadora fica registrado como mais um indício de que o ciclo pode ter se encerrado, deixando o público atento aos próximos passos.