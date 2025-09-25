Lívia Andrade comentou status da relação com Marcos Araújo - Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2025 19:59

Rio - Lívia Andrade comentou o boato de que seu relacionamento com Marcos Araújo teria chegado ao fim. Questionada por um internauta, a empresária fez mistério sobre o possível rompimento com o empresário. Os dois iniciaram o namoro há quatro anos.

"E aí, Lívia Andrade, separou ou não separou? Fala baixinho para o Leo Dias não escutar", brincou um usuário do Instagram. "Tanto faz! Não importa a verdade quando as pessoas escolhem aquilo que querem acreditar", respondeu Lívia.

A integrante do "Domingão com Huck" mantém discrição sobre o relacionamento com Marcos Araújo. O início do romance foi cercado por polêmicas com Pétala Barreiros, ex-mulher do empresário e com quem ele teve dois filhos.