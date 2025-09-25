Lívia Andrade comentou status da relação com Marcos AraújoReprodução/Instagram
Lívia Andrade fala sobre rumores de término com Marcos Araújo
Empresária começou romance com o empresário em 2021
Livian Aragão relembra infância e críticas por ser chamada de feia
Filha de Renato Aragão falou sobre impactos dos comentários maldosos e reforçou a importância da saúde mental
Paula Amorim detalha resultado de investigação após terceira perda gestacional
Resultado apontou alteração genética no embrião e novos exames seguem em andamento
Batizado da filha de Luan Santana e Jade Magalhães teria custado milhões
Celebração teve investimento de cerca de R$ 3 milhões em flores importadas, diz site
Luciano Huck e Angelica celebram os 13 anos da filha Eva
O casal homenageou a caçula que acaba de chegar à adolescência
Mel Maia compartilha fotos inéditas dos bastidores de 'Avenida Brasil'
Em 2012, atriz deu vida à personagem Nina na infância
