Mel Maia resgatou fotos inéditas das gravações de ’Avenida Brasil’Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2025 16:04

Rio - Mel Maia resgatou lembranças de sua estreia em novelas da TV Globo. A atriz divulgou nas redes sociais nesta quarta-feira (24) imagens raras de quando interpretou Nina, aos 7 anos, na primeira fase de "Avenida Brasil" (2012). Já adulta, a personagem foi vivida por Débora Falabella.

"Mini Mel", escreveu na legenda.

Na trama, a personagem é abandonada no lixão da mãe Lucinda (Vera Holtz) pela vilã Carminha (Adriana Esteves) após a morte do pai. Por isso, a atriz aparece nas fotos com roupas sujas. Os fãs da novela comentaram na publicação.

"A vida era muito melhor nessa época, né?", afirmou um internauta. "Desde nova trabalhadora, respeita a mamy", brincou outro. "Pra mim, a Mel Maia ainda é essa pequena! O tempo voaaaa!!!", analisou um terceiro.