Virginia e Bruna pedem votos para Gabily permanecer no programa.Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2025 20:02



Rio - Após polêmicas recentes, Bruna Biancardi e Virginia Fonseca surpreenderam os fãs ao mostrarem apoio a Gabily, ex-affair de Neymar, que está na primeira roça de A Fazenda 17 . A cantora, que enfrenta a votação desde a última terça-feira (23), recebeu o incentivo das influenciadoras por meio das redes sociais.

Nos stories do Instagram, Bruna Biancardi compartilhou uma publicação de mutirão pedindo votos para a permanência de Gabily no reality, incluindo ainda o link direto para a página oficial de votação. Mais tarde, Virginia também se manifestou, divulgando uma imagem semelhante acompanhada da legenda: “Boraaa votar para Gabily ficarr”.



O gesto chamou atenção pela aproximação entre as três. Vale lembrar que Gabily viveu um romance com Neymar em 2018, antes de o jogador engatar o relacionamento com Bruna Biancardi. Apesar do passado, a cantora mantém hoje uma relação de amizade com o casal. Inclusive, já precisou rebater críticas sobre essa relação.

"Vocês da internet têm mania de achar que sabem das coisas. Eu me divirto, porque vocês nem imaginam o quanto eu fiz para eles estarem bem e juntos hoje. Mas só querem comentar o pior, como sempre. É uma pena que a sociedade viva às custas de humilhar o próximo e colocar a pessoa em um lugar que não pertence.", desabafou a cantora na época.