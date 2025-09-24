arol Lekker, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily integram a roçaReprodução de vídeo / Record
A Fazenda 17: Carol Lekker, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily estão na primeira roça
Um dos peões poderá escapar da berlinda caso vença a prova do fazendeiro
TV Globo divulga primeira chamada de 'Três Graças', confira
Folhetim de Aguinaldo Silva vai substituir 'Vale Tudo' a partir de 20 de outubro
'Vale Tudo': Afonso reage bem ao tratamento contra o câncer
Personagem havia cogitado abandonar o processo médico para priorizar tempo com a família
Giovanna Lancellotti comove a web em cena de abuso em 'Dona de Mim'
Atriz foi elogiada pela entrega na sequência traumática para Kami
Junior Lima relembra início da carreira com Sandy e anuncia retorno ao pop
Cantor participou do 'Estrela da Casa' e compartilhou trajetória musical e experiências ao lado da irmã
'Vale Tudo': Clima de despedida toma conta do elenco
Encerramento da produção está previsto para outubro