arol Lekker, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily integram a roçaReprodução de vídeo / Record

Publicado 24/09/2025 07:32

Rio - A primeira roça de "A Fazenda 17", da Record, foi formada na noite desta terça-feira (23). Carol Lekker, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily estão na berlinda, mas um deles poderá se salvar caso vença a prova do fazendeiro, que será realizada nesta quarta (24). A modelo, entretanto, está fora da disputa e não poderá conquistar a tão deseja coroa caipira, já que foi vetada por uma peoa.

Dona da chama branca, Martina Sanzi pôde selecionar um peão e todo voto que ele recebesse teria peso dois. Ela elegeu Fabiano Moraes. Com o poder da chama laranja, Gabily tirou o direito de voto de Will Guimarães, Walério Araújo e Luiz Mesquita.

Fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi mandou Carol Lekker direto para a roça. "Quer aparecer o tempo inteiro", justificou. "Ela é super incoerente", rebateu a modelo. Com 16 indicações, Fabiano ocupou o segundo lugar na berlinda. O publicitário escolheu Dudu Camargo, morador da Baia, para ir para roça. Gabily acabou sobrando na dinâmica do "Resta Um" e completou a berlinda. Ela vetou Carol Lekker de disputar a prova do fazendeiro.