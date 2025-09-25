Paula Amorim - reprodução Instagram

Publicado 25/09/2025 18:26

Rio - Paula Amorim usou as redes sociais nesta quinta-feira (25) para compartilhar o resultado da investigação médica realizada após a terceira perda gestacional. Casada com o também ex-BBB Breno Simões, a influenciadora contou que muitos seguidores aguardavam informações sobre os exames.



"Vim atualizar vocês sobre a investigação da minha terceira perda gestacional. Na época, eu comentei com vocês que eu tinha feito coletado o material e mandado para uma análise genética, que é o cariótipo do embrião, para a gente ver se tinha alguma alteração cromossômica, como teve na minha segunda perda”, disse Paula.A ex-BBB relatou que os resultados identificaram um novo problema, diferente dos anteriores."Esse embrião também teve uma alteração genética. Só que é... diferente da outra. Ela chama tetraploidia. Uma alteração rara, então ela não vai ficar se repetindo caso eu engravide novamente. É incompatível com a vida. Então é um dos motivos de aborto nesse primeiro trimestre de gestação.”Segundo Paula, os médicos recomendaram novos exames. "Como eu venho de perdas de repetição, a gente continuou a investigação. Aí a gente passou no geneticista e ele pediu também o cariótipo do casal, tanto meu quanto do Breno, pra ver se a gente tem alguma questão, alguma alteração genética que pode estar aumentando as chances de ter uma alteração no embrião. Esse resultado ainda não saiu, mas ele falou que as chances de ter alguma questão é mínima, mas de toda forma a gente está investigando.”A influenciadora destacou que exames adicionais não indicaram alterações. "Não tenho nenhuma questão com a tireoide, ela eu já acompanhava, né, mas realmente não tem nenhuma alteração e também fiz o de trombofilia, que vocês falaram muito nos comentários, no direct, enfim. E não, eu não tenho trombofilia, ou seja, por enquanto eu não tenho nenhuma resposta que me leve a algum tratamento, sabe? Ah, você tem que tomar esse remédio, tem que fazer isso. Não, não tem, nem mesmo as questões de alteração genética do embrião.”Paula disse ainda que não existe ação preventiva no caso dela. "Não tem nada que eu possa fazer, são coisas que acontecem, podem acontecer com qualquer pessoa. Não tem um medicamento que eu vou tomar e vou evitar que isso aconteça.”A ex-BBB perdeu o terceiro bebê em julho. Ela e Breno já são pais de Theo, de 3 anos, e tentam ampliar a família.