Publicado 25/09/2025 14:18

Rio - Wesley Safadão, de 37 anos, atualizou o estado de saúde do filho, Yhudy, de 14, através de um vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira (25), após o menino passar por uma cirurgia de emergência em São Paulo devido a descoberta de um tumor no crânio. O cantor disse que o adolescente, fruto de seu antigo casamento com Mileide Mihaile, já está curado e deu detalhes do diagnóstico dele.

"Compartilhar com vocês sobre o que aconteceu com Yhudy, né? Esse susto que tivemos nos últimos dias, mas para honra e glória do Senhor, ele já está curado. Foi só um susto, mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é real", afirmou o artista.

Safadão disse que o filho começou a se sentir mal na última quarta-feira (17). "Por volta de 8 horas da noite, eu tinha chegado em casa, estava cortando meu cabelo, Yhudy tinha acabado de cortar o cabelo também. Ele volta e diz: 'Pai, eu tô com uma dor na cabeça'. O barbeiro tava cortando meu cabelo na hora, ele disse: 'Eu tava cortando o cabelo dele, não tá aguentando nem passar o pente na cabeça'. Eu disse: Filho, deixa eu ver'. Aí eu tentei pegar, ele se afastou assim: 'Não, não, vai doer, vai doer'", relembrou.

O cantor, então, notou um 'calombo' na cabeça do menino e optou por levá-lo ao hospital. "Vamos verificar o que é isso, está muito estranho. Por volta de 20h30/21h foi feito o primeiro exame. Assim que saiu, já teve que fazer outro, porque tinha dado algo...De lá, ele já foi para o hospital para se internar na quinta-feira (18), continuou fazendo mais um monte de exames para verificar se tinha mais alguma coisa. Fez aquele PET scan, para verificar o corpo todo e, graças a Deus, não deu nada, era só localizado. Deu essa esteócitose, esse tumor aqui, que estava localizado na cabeça. E na quinta já foi marcado para na sexta (19) fazer essa cirurgia para retirada desse tumor", relatou.

A cirurgia durou em média três horas e ocorreu bem. "Foi tudo tranquilo, tudo da melhor forma possível. Foi uma média de 3 horas mais ou menos de cirurgia, 1 a 2 horas depois da cirurgia ele já estava já consciente, já estava sem o efeito da anestesia. Então, graças a Deus, na sexta-feira deu tudo certo... Ficou ainda no sábado (20), no domingo (21) e na segunda-feira (22) no hospital, na segunda-feira ele já foi para casa".

Por fim, Safadão disse que o resultado da biópsia de Yudhy sairá em breve. "Na segunda-feira nós tomamos ciência que o resultado da biópsia que a gente achava que já iria sair na terça-feira, só iria sair na quinta ou na sexta. Hoje ou amanhã, o resultado da biópsia. Por isso que a gente não queria compartilhar com vocês até então, mas como foi ontem o pessoal da imprensa já estava tomando ciência de alguma coisa e tal e a gente precisou, é, antecipar essa informação".

Confira: