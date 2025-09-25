Carol Peixinho encanta ao mostrar filho, Benton, com Thiaguinho - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2025 10:27

Rio - Carol Peixinho, de 40 anos, encantou os seguidores, nesta quarta-feira (24), ao mostrar registros com Thiaguinho, de 42, e o primeiro filho do casal, Bento, que nasceu na madrugada da última sexta-feira (19) . A influenciadora também refletiu sobre a nova fase, a partir da chegada do primogênito.

fotogaleria

"Bento chegou… E com ele nasceu uma nova versão de nós: mais forte, mais inteira e repleta do amor mais puro que já sentimos! Nos tornamos família, e nosso maior sonho se fez realidade. Agradecemos a Deus por esse presente perfeito. Quando forem orar por nós, lembrem-se: agora há mais um ser lindo pra incluir nas suas orações… Agora somos três", legendou a mamãe.

Na sequência de registros, a influenciadora e o cantor posam para cliques com Bento nos braços. O casal vestiu branco, enquanto o neném usou roupinha, gorro e luvas azuis. A mantinha dele, ainda, foi personalizada com o nome.

O post arrancou suspiros, inclusive de famosos. "Que benção! Que amor! Vocês são lindos demais", elogiou Sabrina Sato. "Lindou", comentou Ary Fontoura. "Que máximo! Parabéns", disse Anitta. "Parabéns! Que traga ainda mais amor e harmonia pra vida de vocês", desejou Fátima Bernardes.

"Que família linda. Bento já é muito amado pelo tio", declarou Mumuzinho. "Ah, muito amor! Coisa mais linda da tia! Pilar já está ansiosa para conhecer o amigo dela", expressou Fernanda Paes Leme, citando a filha, de 1 anos e cinco meses. "Amo muito os três! Meus Deus abençoe muito a vida de vocês", escreveu Belo.

Internautas também reagiram, opinando sobre a semelhança de Bento e Thiaguinho. "A cara do pai", "Carol Peixinho você pariu seu marido. Seja bem-vindo, Bento! Que Deus continue abençoando essa família linda" e "Bentinho, a cara do papai Thiaguinho".