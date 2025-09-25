Babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe rebate críticas após separaçãoreprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A babá que trabalha com os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (25) e saiu em defesa do ex-casal. Vilmeci, responsável pelos cuidados de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, respondeu às críticas de internautas que questionaram sua relação com ambos após a separação anunciada em maio.
fotogaleria
Vilmeci Passarinho, babá dos filhos de Virginia e Zé Felipe - reprodução Instagram
Babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe rebate críticas após separação - reprodução Instagram
Babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe rebate críticas após separação - reprodução Instagram
Vilmeci Passarinho, babá dos filhos de Virginia e Zé Felipe - reprodução Instagram


No Instagram, ela desabafou sobre os comentários: "Gente, o povo dessa internet só pode achar que internet é terra sem lei mesmo, né? Que povo maluco. Se a gente posta dando aplauso e comemorando com a Vi, tem críticas. Se posta dando aplauso e comemorando com Zé, tem crítica. Gente, entende uma coisa. Os dois são pessoas maravilhosas, tá? É isso", afirmou.

Relação de confiança

Vilmeci acompanha a família desde o nascimento de Maria Alice, a filha mais velha. Ela destacou que mantém vínculo com os dois: "Gosto dos dois e tá tudo bem. Vocês que, ó…”, disse.

Paralelamente, Zé Felipe chamou atenção ao arquivar quase 390 postagens em seu perfil, muitas delas com Virginia. Entre os registros ocultados estão o anúncio oficial da separação, feito em maio, e a recente comemoração pelo aniversário do caçula, José Leonardo.