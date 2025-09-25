Babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe rebate críticas após separação - reprodução Instagram

Babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe rebate críticas após separaçãoreprodução Instagram

Publicado 25/09/2025 21:39

Rio - A babá que trabalha com os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (25) e saiu em defesa do ex-casal. Vilmeci, responsável pelos cuidados de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, respondeu às críticas de internautas que questionaram sua relação com ambos após a separação anunciada em maio.