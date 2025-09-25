Babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe rebate críticas após separaçãoreprodução Instagram
No Instagram, ela desabafou sobre os comentários: "Gente, o povo dessa internet só pode achar que internet é terra sem lei mesmo, né? Que povo maluco. Se a gente posta dando aplauso e comemorando com a Vi, tem críticas. Se posta dando aplauso e comemorando com Zé, tem crítica. Gente, entende uma coisa. Os dois são pessoas maravilhosas, tá? É isso", afirmou.
Relação de confiança
Vilmeci acompanha a família desde o nascimento de Maria Alice, a filha mais velha. Ela destacou que mantém vínculo com os dois: "Gosto dos dois e tá tudo bem. Vocês que, ó…”, disse.
Paralelamente, Zé Felipe chamou atenção ao arquivar quase 390 postagens em seu perfil, muitas delas com Virginia. Entre os registros ocultados estão o anúncio oficial da separação, feito em maio, e a recente comemoração pelo aniversário do caçula, José Leonardo.
