Livian Aragão relembra infância e críticas por ser chamada de feia - reprodução Instagram

Livian Aragão relembra infância e críticas por ser chamada de feiareprodução Instagram

Publicado 25/09/2025 19:11 | Atualizado 25/09/2025 19:51

Rio - Livian Aragão compartilhou em podcast que sofreu com a fama de "feia" durante sua infância. A filha de Renato Aragão, conhecido como Didi, falou sobre o impacto das críticas e publicou um texto reflexivo no Instagram nesta quinta-feira (25).



fotogaleria

"Quando eu era mais nova, toda vez que digitava meu nome no Google, a primeira palavra que aparecia ao lado era 'feia'", revelou Livian. "Carrego até hoje a lembrança de como aquilo me doía porque lia comentários de pessoas que sequer me conheciam, mas falavam da minha aparência com tanta propriedade e julgamento. Pode parecer pequeno, mas para uma criança, não é", acrescentou.A influenciadora usou o período do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, para reforçar a atenção à saúde emocional."Quero lembrar você da importância de cuidar da sua saúde mental e de se olhar com mais carinho. Porque pode haver quem te trate mal, mas sempre haverá mais gente que te trata BEM. Valorize e busque esses, não os outros!", afirmou Livian.Livian ainda incentivou sua rede a praticar empatia e apoio. "Que a gente possa ser mais gentil com a nossa própria história, com o nosso corpo e com as pessoas ao nosso redor. Porque um comentário pode ferir, mas uma palavra de apoio pode salvar. Você é muito mais do que o que dizem de você. E merece se sentir bem, sempre", declarou.