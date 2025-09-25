Luana Piovani faz preenchimento facial - reprodução Instagram

Publicado 25/09/2025 15:33 | Atualizado 25/09/2025 15:41

Rio - Luana Piovani compartilhou nesta quinta-feira (25) que realizou preenchimento facial durante sua estadia no Brasil. A atriz, que vive em Cascais, Portugal, aproveitou o pouco tempo no país para se dedicar a cuidados estéticos.

"Olha aqui ó, já me sentando, passando o anestésico no rosto, já lavei a minha face, pra gente não sentir dor. (...) fiquei com um tempo curto aqui, então a gente vai para as prioridades, que é o preenchimento, já que botox eu consigo fazer lá em Portugal", disse.A artista detalhou o procedimento que faria com o dermatologista. "Hoje a gente deve fazer a mandíbula e acho que os cantinhos da boca para ver se eles descem ou se estão indo no lugar certo", afirmou.Ela também explicou que não buscava rejuvenescimento. "Acho que a bochechinha de 15 anos não vai precisar hoje não. Vamos ver, talvez um tapinha na boca, boca é sempre uma questão. Eu também fico um pouquinho nervosa", completou.