Luana Piovani faz preenchimento facialreprodução Instagram
"Olha aqui ó, já me sentando, passando o anestésico no rosto, já lavei a minha face, pra gente não sentir dor. (...) fiquei com um tempo curto aqui, então a gente vai para as prioridades, que é o preenchimento, já que botox eu consigo fazer lá em Portugal", disse.
A artista detalhou o procedimento que faria com o dermatologista. "Hoje a gente deve fazer a mandíbula e acho que os cantinhos da boca para ver se eles descem ou se estão indo no lugar certo", afirmou.
Ela também explicou que não buscava rejuvenescimento. "Acho que a bochechinha de 15 anos não vai precisar hoje não. Vamos ver, talvez um tapinha na boca, boca é sempre uma questão. Eu também fico um pouquinho nervosa", completou.
