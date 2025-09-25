Tyler Chase antes e depois - Reprodução / Instagram

Tyler Chase antes e depoisReprodução / Instagram

Publicado 25/09/2025 11:03

Rio - Conhecido por trabalhos na série teen "Manual de Sobrevivência Escolar do Ned" (2004-2007), da Nickelodeon, e "Todo Mundo Odeia o Chris", Tylor Chase, 36 anos, foi encontrado em situação de rua na cidade de Riverside, na Califórnia. Ele foi reconhecido pela influenciadora do TikTok Lethal Lalli. Nas imagens registradas por ela, o ator surge com uma aparência envelhecida e bem magro.

A influenciadora digital, então, criou uma vaquinha on-line para ajudar Tylor. Até o momento, ela arrecadou 1.207 dólares, cerca de R$ 6.400. Lethal, entretanto, disse que a mãe do ator entrou em contato e pediu para encerrarem a arrecadação de dinheiro.

"Atualização sobre Tylor: Interrompi a arrecadação de fundos a pedido da mãe dele. Entrei em contato com a mãe de Tylor Chase e vou dar a ela o dinheiro para ela depositar numa conta para ele. Sinto muito, pessoal, mas parece que ele não quer ajuda", afirmou.

Lethal ainda ressaltou que a mãe de Tylor revelou que ele não consegue administrar as próprias finanças e medicamentos. "Agradeço por você tentar ajudar. Ele é um menino doce. Mas precisa de ajuda médica", disse a matriarca.