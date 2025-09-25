Virginia Fonseca e a filha mais velha, Maria AliceReprodução / Instagram
Virginia Fonseca atualiza estado de saúde da filha
Maria Alice, de 4 anos, passou por exames - que já estavam marcados - e foi para casa
Neymar processa jornalista após acusação de vício em uísque com energético
Equipe de marketing denuncia propagação de informações falsas sobre o jogador
Claudia Leitte explica motivo de ser evangélica e cantar no Carnaval
Cantora enfrentou conflitos internos por conta da profissão e a fé
Babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe rebate críticas após separação
Funcionária defendeu o ex-casal e afirmou manter carinho por ambos mesmo depois do fim do relacionamento
Bianca Andrade confirma romance vivido com Vitória Strada
Influenciadora revelou que o relacionamento ocorreu antes do BBB25
Ex de Neymar ganha torcida de Bruna Biancardi e Virginia em A Fazenda 17
Influenciadoras puxam mutirão para Gabily permanecer no reality
Lívia Andrade fala sobre rumores de término com Marcos Araújo
Empresária começou romance com o empresário em 2021
