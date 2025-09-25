Virginia Fonseca e a filha mais velha, Maria Alice - Reprodução / Instagram

Publicado 25/09/2025 09:49

Rio - Virginia Fonseca, de 26 anos, utilizou os stories do Instagram, na manhã desta quinta-feira (25), para a atualizar o estado de saúde da filha mais velha, Maria Alice, de 4. A influenciadora digital contou que a primogênita passou por exames - que já estavam marcados - em um hospital de São Paulo, na noite de quarta (24), destacando que a pequena está bem e foi para casa.

"Bom dia. Já estamos aqui de pé. Exame finalizado com sucesso. Tudo certo e maravilhoso. Mariazinha dormiu a noite toda. Foi tudo incrível, graças a Deus. E agora vamos para casa que hoje tem compromisso. Bastante, inclusive", falou a rainha de bateria da Grande Rio.

Além disso, mostrou que a pequena foi procurar a irmã, Maria Flor, de 2, assim que chegou em casa. A duplinha se abraçou ao se reencontrar. Virginia também é mãe de José Leonardo, de 1 ano. As crianças são frutos do antigo casamento da influenciadora com o cantor Zé Felipe, 27.

Nesta quarta-feira (24), Virginia tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde da menina. "Nossa noite vai ser por 'cá'. Mariazinha está realizando um exame que já estava marcado. Está tudo bem com ela. Obrigada por todas as mensagens e todo o carinho", escreveu ela.