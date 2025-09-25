Neymar é acusado de dependência em bebidas - Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2025 22:31

Rio - A NR Sports, empresa responsável pela carreira de Neymar, se pronunciou nesta quinta-feira (25) após declarações do jornalista Rodolfo Gomes. Em nota oficial, a equipe classificou as informações divulgadas como falsas e anunciou já estar tomando providências judiciais contra ele.

Durante uma live, Rodolfo Gomes afirmou que o jogador não voltaria aos campos este ano por supostamente estar “viciado em uísque com energético”, além de fumar narguilé e dormir apenas de madrugada.



Em comunicado publicado nas redes sociais, a NR Sports repudiou as falas do jornalista:

“Considerando as afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas divulgadas pelo Sr. Rodolfo Gomes em redes sociais e em seu blog pessoal, a respeito do atleta Neymar Jr., informamos que todas as providências judiciais de ordem criminal e civil estão sendo adotadas para a devida responsabilização dos envolvidos.”

“A propagação de fake news não apenas causa danos diretos à honra, imagem e reputação do atleta, mas também contribui para a desinformação da sociedade, fomentando a difusão de conteúdos inverídicos que afetam a credibilidade do jornalismo sério e responsável. Tais práticas, além de antiéticas, configuram condutas ilícitas que não serão toleradas.”, destacou a empresa.



Pouco depois, Neymar usou suas redes sociais para ironizar as acusações. Em seus stories do Instagram, publicou a imagem de uma lata de energético e escreveu: “Viciado em Red Bull, esse é bom demais.”