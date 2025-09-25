Bianca Andrade e Vitória Strada viveram affair em 2024Reprodução/Instagram
Bianca Andrade confirma romance vivido com Vitória Strada
Influenciadora revelou que o relacionamento ocorreu antes do BBB25
Bianca Andrade confirma romance vivido com Vitória Strada
Influenciadora revelou que o relacionamento ocorreu antes do BBB25
Ex de Neymar ganha torcida de Bruna Biancardi e Virginia em A Fazenda 17
Influenciadoras puxam mutirão para Gabily permanecer no reality
Lívia Andrade fala sobre rumores de término com Marcos Araújo
Empresária começou romance com o empresário em 2021
Livian Aragão relembra infância e críticas por ser chamada de feia
Filha de Renato Aragão falou sobre impactos dos comentários maldosos e reforçou a importância da saúde mental
Paula Amorim detalha resultado de investigação após terceira perda gestacional
Resultado apontou alteração genética no embrião e novos exames seguem em andamento
Batizado da filha de Luan Santana e Jade Magalhães teria custado milhões
Celebração teve investimento de cerca de R$ 3 milhões em flores importadas, diz site
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.