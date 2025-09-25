Bianca Andrade e Vitória Strada viveram affair em 2024 - Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2025 21:34

Rio - Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, surpreendeu os fãs ao revelar que já viveu um affair com a atriz Vitória Strada. A confissão ocorreu durante sua participação no programa "Match o Papo", apresentado por Valentina Bandeira, e marcou a primeira vez que a influenciadora confirmou o que até então circulava apenas como boato na internet.



"Hoje a gente é amiga. Vitória é maravilhosa, uma fofa", comentou Bianca, esclarecendo que o envolvimento aconteceu antes de Vitória integrar o elenco do Big Brother Brasil deste ano.



Durante a conversa, a empresária também compartilhou um pouco sobre suas experiências em aplicativos de namoro. Com bom humor, ela relembrou situações inusitadas: "Já peguei gente que não vale nada, já tive de tudo", comentou.

Atualmente, Bianca está em um relacionamento com o influenciador Diego Cruz. O namoro começou em agosto de 2024, mas só foi oficialmente confirmado em maio deste ano. Já Vitória está namorando o ator Daniel Rocha desde dezembro de 2024.