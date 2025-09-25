Batizado de Serena, de 8 meses, ocorreu nesta quinta-feira (25).Reprodução/Instagram
Batizado da filha de Luan Santana e Jade Magalhães teria custado milhões
Celebração teve investimento de cerca de R$ 3 milhões em flores importadas, diz site
Batizado da filha de Luan Santana e Jade Magalhães teria custado milhões
Celebração teve investimento de cerca de R$ 3 milhões em flores importadas, diz site
Luciano Huck e Angelica celebram os 13 anos da filha Eva
O casal homenageou a caçula que acaba de chegar à adolescência
Mel Maia compartilha fotos inéditas dos bastidores de 'Avenida Brasil'
Em 2012, atriz deu vida à personagem Nina na infância
Luana Piovani faz preenchimento facial durante visita ao Brasil
Atriz mostrou os procedimentos em vídeo e explicou escolhas estéticas
Vídeo! Wesley Safadão conta que filho está curado de tumor na cabeça: 'Foi só um susto'
Cantor deu detalhes da descoberta do diagnóstico e falou sobre o pós-operatório de Yudhy
Gracyanne Barbosa reflete sobre 'haters': 'Desejo apenas amor'
Musa fitness, que sofreu ataques após participação no 'Big Brother Brasil 25', da TV Globo, disse que aprendeu a não levar em consideração comentários maldosos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.