Rio - Nesta quinta-feira (25), Luan Santana, de 34 anos, e Jade Magalhães, de 32, realizaram o batizado da filha Serena, de apenas 8 meses. A cerimônia intimista aconteceu em Alphaville, São Paulo, reunindo cerca de 20 convidados, segundo informações do portal Leo Dias.
Apesar do clima reservado, o que mais chamou a atenção foram os detalhes luxuosos da celebração. Ainda de acordo com o portal, o casal teria investido aproximadamente R$ 3 milhões em flores importadas da Colômbia e R$ 1 milhão em louça francesa exclusiva, incluindo pratos e taças exclusivas.
Jade já vinha compartilhando no Instagram alguns detalhes dos preparativos do evento, que teve o projeto todo assinado pela Concept & Co. Nas redes sociais, a empresa compartilhou registros da celebração e destacou a importância de ter participado do momento. “A Concept teve a honra de desenhar cada detalhe do batizado da Serena em um projeto 360°, do início ao fim, transformando em realidade um dia tão especial”, escreveram.