Rio - Zé Felipe, 27 anos, se irritou com comentário de um fã, que o criticava pela desenvoltura em uma "dancinha" na companhia de amigos e de Ana Castela. O cantor, então, deu uma resposta afiada para o internauta, nesta quarta-feira (24), através do Instagram Stories. 
O comentário dizia que Zé Felipe estava travado e perguntava o motivo. O cantor, então, respondeu "Porque sou cantor e não dançarino". O filho de Leonardo ainda adicionou um emoji com o dedo do meio.
A resposta dele dividiu opiniões. "E o dedo? Teve necessidade?", quis saber um internauta. "Essa resposta foi boa", opinou outro. 
Um fato somente não mudou, os rumores sobre o possível relacionamento do filho de Leonardo com Ana Castela só aumentam.