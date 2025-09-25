Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Zé Felipe Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2025 12:21

Rio - Zé Felipe, 27 anos, se irritou com comentário de um fã, que o criticava pela desenvoltura em uma "dancinha" na companhia de amigos e de Ana Castela. O cantor, então, deu uma resposta afiada para o internauta, nesta quarta-feira (24), através do Instagram Stories.

fotogaleria

O comentário dizia que Zé Felipe estava travado e perguntava o motivo. O cantor, então, respondeu "Porque sou cantor e não dançarino". O filho de Leonardo ainda adicionou um emoji com o dedo do meio.

A resposta dele dividiu opiniões. "E o dedo? Teve necessidade?", quis saber um internauta. "Essa resposta foi boa", opinou outro.