Zé Felipe Reprodução/Instagram
Zé Felipe perde a paciência e reage a comentário de fã sobre 'dancinha'
'Sou cantor e não dançarino', disparou o cantor
Diagnosticada com alopecia, Gretchen muda visual
Cantora colocou lace, espécie de prótese capilar
Tylor Chase, ex-ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris', é encontrado em situação de rua
Artista foi reconhecido por uma influenciadora do TikTok nos Estados Unidos
Ator William Shatner, ícone de 'Star Trek', é levado às pressas para hospital
Artista ficou conhecido mundialmente por interpretar o capitão Kirk na franquia
Carol Peixinho encanta ao mostrar Thiaguinho e filho
Bento nasceu na madrugada da última sexta-feira (19)
Virginia Fonseca atualiza estado de saúde da filha
Maria Alice, de 4 anos, passou por exames - que já estavam marcados - e foi para casa
