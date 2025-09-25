William Shatner teve problemas no nível de açúcar no sangue - Reprodução / Instagram

William Shatner teve problemas no nível de açúcar no sangueReprodução / Instagram

Publicado 25/09/2025 10:42 | Atualizado 25/09/2025 10:48

O ator William Shatner, de 94 anos, que ficou famoso por interpretar o capitão James Kirk na saga de filmes "Star Trek", foi socorrido às pressas a um hospital após passar mal por causa do nível de açúcar em seu sangue, em Los Angeles, Estados Unidos, nesta quarta-feira (24).

O artista chamou uma ambulância para pedir exames de precaução, e os médicos o encaminharam a uma unidade de saúde da região em uma ambulância. O agente de Shatner, Harry Gold, destacou ao site "TMZ" que ele "está bem".

O veículo aponta que William tem tido uma agenda ocupada, com aparições públicas e compromissos relacionados ao papel que o imortalizou na história do cinema.

Em março de 2024, o ator anunciou que foi diagnosticado com melanoma em estágio 4, uma forma de câncer de pele que se espalha para outras partes do corpo. Ele recebeu o tratamento e está livre da doença.

Sobre o artista

William Shatner nasceu em 22 de março de 1931, no Canadá, e ficou mundialmente famoso após interpretar o capitão Kirk, o líder da nave "USS Enterprise", na saga original de "Star Trek", entre 1966 e 1969, e em vários filmes da franquia, como "Star Trek: The Motion Picture" (1979) e "Star Trek: Generations" (1994).