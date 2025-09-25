Lorena Improta e Léo Santana comemoram aniversário da filha com festão Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Lorena Improta e Léo Santana comemoram aniversário de 4 anos da filha, Liz, em uma casa de festa na Bahia, Salvador, na noite desta quarta-feira (24). A temática da celebração foram personagens de animações da Disney, principalmente Tiana, de "A Princesa e o Sapo" (2009).
fotogaleria
Léo Santana, Lorena Improta e Liz chegam para o aniversário da pequena - Reprodução / Instagram
Filha de Lorena Improta e Léo Santana, Liz posa para cliques com princesas - Reprodução / Instagram
Ao lado dos pais Léo Santana e Lorena Improta, Liz celebra aniversário - Reprodução / Instagram
Lorena Improta e a filha, Liz - Reprodução / Instagram
Léo Santana e a filha, Liz - Reprodução / Instagram
Lorena Improta e Léo Santana comemoram aniversário da filha, Liz, com festão - Reprodução / Instagram
Lorena Improta e Léo Santana comemoram aniversário da filha com festão - Reprodução / Instagram
Filha de Lorena Improta e Léo Santana, Liz esbanja fofura em cliques do aniversário de 4 anos - Reprodução / Instagram
Filha de Lorena Improta e Léo Santana, Liz se veste como a princesa Tiana, para o aniversário de 4 anos - Reprodução / Instagram
"O tema da festa dela não podia ser diferente esse ano. Liz e Tiana estão prontas para viver uma tarde de aventuras, encantos, diversão e muita alegria junto da família, dos amigos e das outras princesas", escreveu a dançarina na legenda da publicação.
Na sequência de cliques, a pequena, que faz aniversário nesta sexta-feira (26) mas ganhou celebração antecipada, apareceu esbanjando fofura ao posar sorridente para cliques vestida como a protagonista da animação. Ela também foi fotografada com  os papais.
A aniversariante usou mais um vestido, com desenhos de princesas nas cores rosa e branco. "Troca de look? Temos". A festança, ainda, contou com atrizes interpretando Tiana, Ariel ("A Pequena Sereia"), Rapunzel ("Enrolados"), Moana, Jasmine ("Aladdin") e Elsa ("Frozen").
A festa também teve salão (para os convidados mirins se caracterizarem como as princesas), doces saudáveis (sem glúten, lactose e açúcar), mais guloseimas, lembrancinhas personalizadas e mais. Liz, inclusive, aproveitou e colocou a fantasia de Elsa, que tem poderes de gelo.
"Viva a vida da minha vida. Te amo, Liz", declarou o cantor, ao compartilhar registros do "parabéns para você". No colo do pai e ao lado da mãe, a pequena bateu palminhas e cantou, recebendo o carinho de amigos e familiares.
O festão teve apresentação do "Grupo Menos é Mais" e do cantor Rubynho, que levou muito axé para a celebração. Léo também não resistiu e soltou a voz: "Invadi o palco, tá? Me deixe", brincou o artista.
 