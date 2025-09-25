Lorena Improta e Léo Santana comemoram aniversário da filha com festão Reprodução / Instagram
Lorena Improta e Léo Santana comemoram aniversário da filha com festão
Liz ganhou celebração antecipada pelos 4 anos, nesta quarta-feira (24)
Bruna Marquezine esbanja boa forma em cliques de biquíni
Atriz recebe elogios dos internautas: 'Linda naturalmente'
Fernanda Lima explica por que deixou os EUA para dar à luz no Brasil
Apresentadora contou que se sentia mal atendida no pré-natal em Los Angeles e destacou diferença no acolhimento
Evaristo Costa explica uso do cordão de girassol e relembra situações constrangedoras
Diagnosticado com doença de Crohn, o jornalista compartilhou episódios desconfortáveis durante crises em avião e restaurante
Laís Caldas e Gustavo Marsengo celebram casamento em São Paulo
O romance entre o casal começou em 2022, durante participação no Big Brother Brasil
Gustavo Mioto reage a previsão de romance com Virginia
Ex-namorado de Ana Castela se surpreendeu ao ouvir comentário sobre possível relacionamento com a influencer
