Bruna MarquezineReprodução do Instagram

Publicado 25/09/2025 08:01

Rio - Bruna Marquezine, de 30 anos, encantou os internautas ao compartilhar, no Instagram, nesta quarta-feira (24), fotos da viagem à Itália. Em algumas imagens, a atriz aparece de biquíni e exibe as curvas perfeitas. A barriga sarada da artista e o bumbum redondinho dela chamaram a atenção.

Em outros cliques, Bruna mostra as belezas da região, aparece tomando sorvete e se divertindo ao lado da amiga, Sasha Meneghel, de 27 anos . "Dolce far Niente (doce sem fazer nada)", escreveu ela na legenda. "Amo você e amei nossos dias", comentou a filha de Xuxa Meneghel.

Os internautas encheram Marquezine de elogios. "Linda naturalmente", afirmou um admirador da atriz. "Corpão", comentou outro. "Maravilhosa", opinou uma terceira pessoa.

