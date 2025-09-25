Tainá Castro - Reprodução do Instagram

Tainá CastroReprodução do Instagram

Publicado 25/09/2025 08:56 | Atualizado 25/09/2025 08:58

Rio - Tainá Castro falou sobre o medo de ser traída pelo marido, o jogador Eder Militão, durante uma interação com os fãs através do Instagram Stories, nesta quinta-feira (25). A influenciadora explicou que a distância entre eles - o craque mora na Estanha e ela no Brasil - não é um critério para desconfiança.

fotogaleria

"Não tem medo de levar chifre? O marido mora longe", quis saber um internauta. "Normalmente o medo de ser traído está muito ligado à nossa insegurança, mais do que ao comportamento real do outro. Relacionamentos saudáveis se sustentam na confiança, no respeito e no diálogo. Se eu ficasse preocupada o tempo todo com a possibilidade de levar um chifre, estaria vivendo na função de desconfiança, e isso não é justo nem comigo nem com meu parceiro", afirmou Tainá.

"A distância por si não destrói vínculos. Muito pelo contrário. Quando existe amor, lealdade e a escolha de estar junto, a presença física acaba sendo um detalhe. Até porque quem vai trair, trai com a parceira ou parceiro do lado. Sou muito segura, confio muito em mim e muito no meu marido, muito, muito... se eu for ficar pensando nisso, ninguém vive, ninguém faz nada, ninguém sai de casa...", concluiu.