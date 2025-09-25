Fernanda Montenegro considerou o discurso de Lula na ONU 'extraordinário' - Reprodução / Instagram e Angela Weiss / AFP

Publicado 25/09/2025 09:21

"Presidente Lula, o senhor dignificou, o senhor honrou o nosso Brasil ao pronunciar seu extraordinário discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. Como brasileira, agradeço", escreveu Fernanda nesta quarta-feira (24).

Críticas ao autoritarismo e sanções

Em sua fala, que durou cerca de 15 minutos, Lula criticou as sanções unilaterais dos Estados Unidos e afirmou que o mundo está assistindo ao aumento do autoritarismo.

"O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização [ONU] está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões a política do poder, atentados à soberania, sanções arbitrárias. E intervenções unilaterais estão se tornando regra", destacou o presidente, na última terça-feira (23).

Ele também disse que não há justificativa para "medidas unilaterais e arbitrárias" direcionadas a instituições e à economia brasileira.

"A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade", afirmou.