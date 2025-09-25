Rafa Kalimann exibe o barrigão - Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann exibe o barrigãoReprodução / Instagram

Publicado 25/09/2025 09:29

Rio - Grávida de Zuza, Rafa Kalimann garantiu que a filha terá seu sobrenome artístico Kalimann. A apresentadora de 32 anos, no entanto, ressaltou que ainda não sabe como ficará o nome completo da bebê, fruto do relacionamento dela com o cantor Nattan, 26 anos.

fotogaleria

"Zuza vai ter Kalimnan, com certeza. Vai seguir com esse legado para a vida dela. Eu não sei certinho ainda como vai ser o nome completo dela, a gente ainda não decidiu isso, mas vai ter Kalimann", disse Rafa em entrevista à "Quem".

O sobrenome Kalimann de Rafa é artístico, o nome completo real dela é Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus. "Mattthaus", entretanto, é o sobrenome do cantor sertanejo Rodolffo, com quem foi casada, mas se divorciou oficialmente em 2020, após ser segundo lugar no pódio do BBB 20.

Ela não retirou o nome do ex-marido porque disse que iria ao cartório para resolver duas questões de uma só vez, retirar o sobrenome do ex e incluir o sobrenome artístico.



