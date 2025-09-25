Diagnosticada com alopecia, Gretchen muda visual - Reprodução de vídeo / Instagram

Diagnosticada com alopecia, Gretchen muda visualReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/09/2025 11:34

Rio - Gretchen, de 66 anos, mostrou nas redes sociais, nesta quarta-feira (24), o resultado da mudança no visual ao surgir com lace, espécie de prótese capilar. A cantora, diagnosticada com alopecia - também conhecida como calvície -, contou o motivo de não realizar transplante dos fios. A artista, que mora em Portugal, fez o procedimento em São Paulo, e explicou a decisão de não colocar mega hair dessa vez.

fotogaleria

"Uso mega hair também e a lace é principalmente quando preciso dar uma descansada no meu couro cabeludo. Que é o que eu já tenho feito há dois meses. Há dois meses estou descansando meu couro cabeludo e por isso que meu cabelo realmente voltou [a crescer]. Principalmente aqui de cima. Então, queria uma lace em que pudesse ter conforto", disse Gretchen. O mega hair fica preso no couro cabeludo, enquanto a outra técnica é semelhante a uma peruca.

A cantora revelou que a alopecia iniciou após usar alisante e tinta que não tinham formulações compatíveis. "Depois, meu cabelo caiu. A partir desse momento, meu cabelo não voltou mais ao que era. Ia voltando, mas cada vem menos. A parte da frente realmente começou a cair".



Ela, ainda, destacou a importância de mostrar a condição para apoiar mais mulheres que enfrentam o mesmo diagnóstico. "E eu tenho um público feminino muito grande. E eu não gosto de esconder as coisas das pessoas. Principalmente desse público feminino que precisa do meu apoio. Não adianta sermos influenciadoras, e não influenciar de verdade para o bem", disse.

A artista contou que para o caso dela, o médico não recomendou o transplante capilar. "Quando comecei a ter esse problema de alopecia, eu ia até fazer um transplante. Consultei meu médico e ele falou: 'A sua alopecia é progressiva. Ela não é reversível. Onde você perdeu cabelo, não vai voltar mais'. Que é nesse lugar onde exatamente tenho tatuagens. Aqui em cima realmente voltou, no meio, atrás... Porém, dos lados, nas entradas, [não]".



Além disso, destacou que o procedimento poderia atrapalhar alguns trabalhos. "Até porque eu teria que ficar 1 anos meio esperando o cabelo crescer e eu não posso. Tenho que trabalhar com televisão. Eu estou o tempo todo fazendo vídeo", falou a 'rainha do rebolado'.



A artista, casada com Esdras de Souza, ressaltou que recebe apoio do marido, independente da aparência. "O meu marido diz que o que interessa é como eu sou, minha beleza interior. O que interessa para ele é o que sou como esposa, mãe, profissional, mulher e tudo o que faço para vocês, mulheres, incentivando a realmente a cuidarem da autoestima".

Além disso, comentou sobre a importância desses procedimentos para o bem estar. "É muito sério. Quem brinca com isso, está brincando com algo muito sério para uma mulher com alopecia. Eu já conheci várias mulheres chorando na minha frente, quando botaram cabelo e voltaram a ter autoestima. Não estou falando por vaidade, mas sim por necessidade".