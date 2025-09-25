Angélica e Luciano Huck homenagearam a nova fase da vida da filha. - Reprodução/Instagram

Angélica e Luciano Huck homenagearam a nova fase da vida da filha.Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2025 17:14

Rio - Eva, filha caçula de Luciano Huck e Angélica, completa 13 anos nesta quinta-feira (25). A chegada da nova fase da menina foi celebrada com homenagens especiais pelo casal, que também são pais de Joaquim, de 20 anos, e Benício, de 17. Através da redes sociais, os apresentadores compartilharam fotos em família e mensagens de carinho.

Luciano Huck fez uma publicação destacando o amor da filha pela dança e brincou ao dizer que Angélica deu à luz a uma “pequena Cláudia Raia”. “Eva adora o palco, o ensaio, o texto, o movimento. Vive a dedicação, o teatro, a dança, a coxia e, claro, os aplausos”, escreveu.

Em seguida, o apresentador descreveu a filha como uma menina especial: “Filha amorosa, amiga leal, a gentileza em pessoa. Terceira filha, irmã de dois meninos e com a genética da mãe — resultado: uma menina superpoderosa, que sabe defender suas ideias e pontos de vista com firmeza. Parabéns, minha filha. Agora você é teen. Siga sendo essa menina incrível em transformação, caminhando para se tornar uma mulher maravilhosa. Te amo. Mais que batata frita”.



Já Angélica, além de publicar um carrossel de fotos de Eva, também se declarou em um texto emocionante, celebrando a nova fase da vida da menina. “13 anos. A adolescência, esse portal cheio de descobertas, aprendizados e sonhos. O 13 sempre foi o meu número da sorte e como não acreditar ainda mais nisso, se justamente agora ele se une à sorte maior da minha vida: você”, escreveu.

A apresentadora ainda completou: “Ter você como minha filha é o maior presente que o universo poderia me dar. Sorte a minha por ter sido escolhida para ser sua mãe, para caminhar ao seu lado, para aprender e crescer junto com você. Obrigada, minha menina, minha bailarina, por ser luz, por ser essência, por me ensinar tanto com sua presença. Hoje e sempre celebro você, com amor, orgulho e gratidão infinitos. Feliz 13 anos!”.

O aniversário de Eva também repercutiu entre fãs e celebridades, que ficaram surpresos com o crescimento da menina. Nomes como Milton Cunha, Claudia Raia, Tatá Werneck e Sabrina Sato deixaram mensagens de carinho. “Viva Eva! Viva! Tão linda essa bailarina. Feliz aniversário cheio de amor”, escreveu Sabrina.