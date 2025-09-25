Gracyanne Barbosa - Reprodução / Instagram

Rio - Gracyanne Barbosa, de 42 anos, refletiu sobre os "haters" ao ser questiona sobre o assunto em uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (24). A musa fitness, que sofreu críticas após a participação no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, disse que aprendeu a não levar em consideração os ataques maldosos.

"O próprio nome já diz quem são, né? 'Pessoas que expressam críticas agressivas, comentários negativos e ódio na internet, geralmente em redes sociais, sem fundamento ou critério, com objetivo de desmerecer ou atacar outras pessoas, marcas ou conteúdos'", iniciou ela.



"Eu aprendi que não vale a pena perder tempo com essas pessoas. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que posso fazer é pedir a Deus para que ensine eles sobre o amor", escreveu Graci, quem em seguida, citou pessoas que usam perfis falsos nas redes sociais.



"Igual os perfis fakes [falsos]. Fico pensando o que leva uma pessoa a se esconder atrás de um perfil, só para xingar ou desmerecer alguém. Não é melhor usar um perfil verdadeiro, seguir quem gosta e comentar nos posts? Mas isso diz mais sobre essas pessoas do que sobre nós. Desejo apenas amor".