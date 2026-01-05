Rico Melquiades e ex-namorado, Matheus Freire, partem para agressão em viagem de Ano Novo - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2026 11:41

Rio - O influenciador Rico Melquiades usou as redes sociais para dizer que foi agredido pelo ex-namorado Matheus Freire durante a viagem de Ano Novo a Florianópolis, em Santa Catarina. Neste domingo (4), o vencedor do reality “A Fazenda 13” publicou vídeos que mostram um gravando o outro e fazendo acusações.

Na discussão, Rico diz que Matheus jogou um pedaço de madeira e bateu nele com uma pedra. A briga teria iniciado depois que o vencedor da “Fazenda” chegou à conclusão que um amigo do ex queria ter relações sexuais com Matheus.



“Reflexão básica. Se você passasse a virada de ano com seu ex-namorado e descobrisse que o amigo dele, que estava na mesma casa, estava querendo d** para o seu ex, o que você faria? Sabendo que você e seu ex estavam planejando voltar?”, escreveu Rico nos Stories, do Instagram.



“Pegou um pau e meteu nas minhas costas, meteu na minha cabeça. Pegou pedra para bater em mim, meteu a pedra em mim. Já é a segunda vez que bate em mim, porque você surtou. Seu amigo queria dar o c* para você”, disse Rico durante a discussão já em casa. Ele ainda mostrou um machucado atrás da orelha e outro no braço.



Ainda no domingo, Matheus usou seu perfil para confirmar a agressão, mas prometeu voltar no dia seguinte para contar sua versão da história. “Eu não suporto ser afrontado e muito menos cobrado, ainda mais sendo solteiro. Eu não devo satisfação para ninguém sobre com quem eu fico ou deixo de ficar. Eu odeio perseguição. Enfim… meu fim de ano foi frustrante e, na real, meu começo de ano também”, escreveu.



Nesta segunda-feira (5), Matheus foi aos Stories para contar sua versão da história. Em seu perfil, o influenciador disse que o grupo que viajou para o Réveillon estava na praia quando a confusão começou.



“Todo mundo estava bebendo, tranquilo, de boa. Na hora de ir embora, ele começou a fazer algumas provocações, começou a falar algumas coisinhas não legais e tinha criança perto. Eu falei: cara, não precisa disso. Tem criança perto, não faça isso, porque não é legal”, contou ele.



Segundo Matheus, ele pediu para que Rico fosse embora no carro da mãe dele, já que estava estressado. No entanto, o vencedor da “Fazenda” não quis ir para o veículo da ex-sogra e insistiu para que fosse com o ex-namorado.



Matheus então teria jogado a camisa de Rico pela janela, para forçar a saída do influenciador. Após Rico sair do veículo, Matheus correu para fechar a porta. No entanto, acabou batendo no vencedor da “Fazenda”.



“Nisto, ele veio para cima de mim. Quando ele veio, rolou a pancadaria toda. Só deixando claro que a briga foi só entre eu e ele. Não teve nenhuma outra pessoa que agrediu ninguém. Quando o Ricardo atingiu uma pedra no meu carro, e vi meu carro amassado, vi que tinha um pedaço de pau, peguei do chão e taquei nele. Acho que acertou nas costas e na cabeça. Eu estava muito estressado. Sai fora de mim e fique louco. Agredi ele mais ainda, mas ele é homem, alto, forte e não ficou parado, ele se defendeu”, disse Matheus.

De acordo com o influenciador, ele ainda pegou uma pedra para bater em Rico, depois que ele atirou outra pedra, desta vez no carro da mãe de Matheus, mas foi impedido pelo irmão, que separou a briga.



Para finalizar, o influenciador defendeu a família: “faria de novo, porque jamais admitirei que alguém prejudique minha família. Eu não trabalho para deixar um surtado de três metros se achando dono do mundo fazer o que quer e estragar o fruto do meu trabalho”, disse. Rico e Matheus têm uma relação de idas e vindas desde 2022.