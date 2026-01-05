Daniel Rangel - Divulgação

Daniel RangelDivulgação

Publicado 05/01/2026 11:48

Rio - Conhecido por trabalhos em "Malhação" (2018), "Família é Tudo" (2024) e "Garota do Momento" (2025), Daniel Rangel comemora um novo marco na carreira: a estreia como protagonista em "Tudo Por Uma Segunda Chance", primeira novela em formato vertical da TV Globo. Na produção recém-lançada, o ator de 30 anos interpreta Lucas Trajano, um jovem milionário de São Paulo que está prestes a se casar com Paula (Débora Ozório), mas a relação do casal entra em crise com a chegada de Soraia (Jade Picon).

fotogaleria

"O Lucas vem de uma família rica e poderosa e sempre foi muito apaixonado pela Paula. Eles estão naquele clima de amor total antes do casamento. Mas a Soraia enxerga na Paula alguém que tem tudo o que ela também deseja: o amor do Lucas e toda a riqueza que o cerca. É aí que a história começa a desestabilizar", explica Daniel.



A grande virada da narrativa acontece quando Soraia tenta envenenar Paula, mas o plano sai do controle. Lucas acaba ingerindo o espumante contaminado e entra em coma, o que leva a história a um novo patamar de tensão. Para Daniel, essas cenas foram especialmente desafiadoras. "As sequências no hospital exigiram muito de mim. Ficar praticamente imóvel, sem memória, enquanto tudo acontece ao redor, pede uma concentração enorme e uma construção interna forte para se manter vivo em cena. Foi uma experiência totalmente nova. Eu não sabia o que ia dar e fico muito feliz com o sucesso que está tendo."



O convite para protagonizar o projeto foi aceito sem hesitação. "Fiquei muito animado quando chegou. É uma honra e uma responsabilidade inaugurar um formato novo dentro da TV Globo. Aceitei sem pensar duas vezes, porque adoro projetos inovadores. O frio na barriga é diferente", conta.



O microdrama aposta em episódios ultracurtos, de dois a três minutos, gravados na vertical e pensados para o consumo rápido no celular, dialogando com a linguagem de plataformas como TikTok e Reels, mas sem abrir mão dos elementos clássicos da teledramaturgia. Ao todo, a produção conta com 50 episódios, exibidos nas redes sociais da TV Globo e no Globoplay.



Segundo o ator, a dinâmica de gravação difere das novelas tradicionais, mas a essência permanece. "Tudo acontece em alta velocidade: capítulos curtos, gravações mais rápidas. Mesmo assim, a novela está ali, com disputa, paixão, conflitos e grandes viradas. É o pacote completo", observa.



Apesar do formato compacto, Daniel ressalta que a entrega artística segue a mesma. "Para mim, a essência do trabalho não muda. Estar em cena é sempre dar tudo de si. Fizemos esse projeto com muito cuidado e amor. É incrível ver o público se conectando, criando teorias, torcendo pelos personagens. E o mais interessante é alcançar também um público novo".



Novos projetos

Além do sucesso no microdrama, 2025 foi um ano intenso para o ator no cinema. Daniel finalizou as gravações de dois longas-metragens. Um deles é "Pele de Rinoceronte", inspirado em um crime que marcou o Brasil nos anos 1970, no qual contracena com Débora Falabella e Irandhir Santos. O outro é "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você", projeto que ele define como jovem e sensível. "Me joguei de cabeça nessas duas histórias. Amo fazer cinema e fiz questão de reservar um espaço na agenda para esses filmes. O público pode esperar duas histórias lindas e impactantes", adianta.

