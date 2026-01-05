Giovanna Lancellotti e Gabriel David - Reprodução do Instagram

Giovanna Lancellotti e Gabriel David Reprodução do Instagram

Publicado 05/01/2026 12:19

Rio - Giovanna Lancellotti, de 32 anos, curtiu um dia de praia em Fernando de Noronha na companhia do marido, Gabriel David, de 27. De biquíni, a atriz, que dá vida à Kami em 'Dona de Mim', posou ao lado do amado, que é o atual presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), e exibiu o corpão em forma.

fotogaleria

A artista compartilhou os cliques no Instagram, nesta segunda-feira (5), e escreveu na legenda: "Como sou feliz aqui! Na melhor companhia". Nos comentários, os internautas não pouparam elogios ao casal e a atriz. "Lindos", comentou Fernanda Paes Leme. "O casal mais lindo do Brasil", afirmou um usuário da rede social. "Perfeita", disse outro. "Maravilhosa", opinou uma terceira pessoa.