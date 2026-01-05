Ana Castela solta a voz com coral de igreja em Londrina - Reprodução / Instagram

Ana Castela solta a voz com coral de igreja em LondrinaReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2026 12:50 | Atualizado 05/01/2026 12:51

Rio - Ana Castela começou 2026 longe dos palcos e perto da fé. A cantora sertaneja participou da missa dominical em Londrina, no Paraná, e chamou atenção ao soltar a voz ao lado do coral da igreja ao som do louvor "Mãezinha do Céu".

O momento foi registrado pelo influenciador digital Odorico Reis, amigo da artista, que publicou imagens nas redes sociais com a legenda: "1ª missa do ano".

A ida à missa ocorreu às vésperas do cruzeiro temático "Navio Ana Castela", que começa nesta segunda-feira (5) e segue até quinta-feira (8). O evento reúne nomes populares da música, como Luan Pereira, Turma do Pagode e Zé Felipe, ex-namorado da artista, todos confirmados na programação.



Na última segunda-feira (29), Ana Castela e Zé Felipe anunciaram o fim do relacionamento, que durou pouco mais de dois meses. O cantor segue como uma das atrações do navio, o que deve marcar a primeira aparição pública dos dois no mesmo evento após o término.

Assista: