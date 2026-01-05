Rosalía passou o Réveillon com um fã brasileiroReprodução / Instagram
De acordo com o jovem, ele ficou sozinho curtindo a música na praia depois que um amigo foi embora. Foi então que outro conhecido mandou uma mensagem marcando um encontro e ele decidiu permanecer no local.
Segundo Caio, ele reconheceu a cantora, que estava com um grupo de cerca de cinco a seis pessoas. “Do nada, a pessoa está na sua frente, te dando dois beijinhos e tal. Ela chegou com boné, estava com um segurança, mega discreta”, detalhou.
Apesar de ser muito fã, Caio tentou disfarçar a emoção e cumprimentou normalmente a artista. “Fingi naturalidade, o melhor que eu consegui. Em resumo, fiquei de 0h20 até 5h com ela e a galera dela, que é bem legal, inclusive”, disse.
Segundo o fã, Rosalía tem a mesma “vibe” que demonstra ter em vídeo. “Ela pega na mão da pessoa, e ela olha no seu olho, e ela te pergunta… você vê que ela está presente ali, que ela está curiosa sobre quem é você, te olhando de um lugar que deveria ser normal. Todo artista deveria ser assim, independente da validação do mundo”, afirmou.
Depois de passar uma temporada na Cidade Maravilhosa, Rosalía se despediu do Rio, neste domingo (4). A cantora publicou uma série de cliques de sua estadia e citou as experiências que teve.
Rosalía retorna ao Brasil ainda este ano. Ela vai apresentar a turnê "Lux" no Rio, na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste, nos dias 10 e 11 de agosto.
