Bruna Marquezine trocou beijo com Shawn Mendes em Alagoas Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine e Shawn Mendes se beijam em praia de Alagoas
Momento romântico da atriz com o cantor foi revelado por fãs
Marina Ruy Barbosa publica fotos de biquíni e ganha elogios
Atriz investiu em peça dourada para mostrar o corpo escultural
Filhas de Virginia Fonseca brincam em sala de jogos de Vini Jr.
Influenciadora está em Madri para curtir a virada do ano
Mel Gibson e Rosalind Ross anunciam separação após nove anos
Ator e roteirista colocaram ponto final no casamento há cerca de um ano
Solteira, Ana Castela se diverte em karaokê com amigas
Cantora aproveitou momento descontraído um dia após término com Zé Felipe
Wesley Safadão cancela shows por problema de saúde
Cantor é uma das atrações do Réveillon de Fortaleza nesta quarta-feira (31)
