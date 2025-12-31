Bruna Marquezine trocou beijo com Shawn Mendes em Alagoas - Reprodução/Instagram

Publicado 31/12/2025 14:36

Rio - Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram vistos se beijando em uma praia de São Miguel dos Milagres, Alagoas, nesta quarta-feira (31). Nos cliques compartilhados por perfis de fãs, a atriz e o cantor aparecem agarradinhos durante banho de mar.

A brasileira e o canadense foram flagrados juntos pela primeira vez no dia 15 de dezembro na Zona Sul do Rio. As constantes interações nas redes sociais também levantaram especulações de um romance entre os dois.