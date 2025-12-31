Virginia Fonseca mostrou as filhas brincando na sala de games de Vini Jr.Reprodução/Instagram
Filhas de Virginia Fonseca brincam em sala de jogos de Vini Jr.
Influenciadora está em Madri para curtir a virada do ano
Mel Gibson e Rosalind Ross anunciam separação após nove anos
Ator e roteirista colocaram ponto final no casamento há cerca de um ano
Solteira, Ana Castela se diverte em karaokê com amigas
Cantora aproveitou momento descontraído um dia após término com Zé Felipe
Wesley Safadão cancela shows por problema de saúde
Cantor é uma das atrações do Réveillon de Fortaleza nesta quarta-feira (31)
Quem pode casar, ter filhos ou brilhar em 2026? Veja previsões para os famosos
Anitta, Virginia Fonseca, Ivete Sangalo e Faustão estão entre os nomes analisados pela Mística Rodrigues
Erika Januza publica declaração de amor para Arlindinho
Cantor organizou agenda de shows para encontrar namorada em Pernambuco
