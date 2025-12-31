Virginia Fonseca mostrou as filhas brincando na sala de games de Vini Jr.Reprodução/Instagram

Rio - Virginia Fonseca mostrou um registro das filhas Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, curtindo a sala de games do padrasto, Vinicius Jr, nesta quarta-feira (31). As crianças irão passar a virada do ano com a influenciadora em Madri, na Espanha.
"Já era, amor. Descobriram sua sala secreta", brincou na legenda.
Além das meninas, a rainha de bateria da Grande Rio também é mãe de José Leonardo, de 1. Os herdeiros da influenciadora são frutos do antigo casamento com o sertanejo Zé Felipe, que chegou ao fim em maio deste ano.  