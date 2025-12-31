Ana Castela se divertiu em karaokê após fim do namoro com Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Ana Castela se divertiu em karaokê após fim do namoro com Zé Felipe Reprodução/Instagram

Publicado 31/12/2025 09:03

Rio - Ana Castela curtiu uma noite de karaokê na companhia de amigas um dia após o anúncio do fim do namoro com Zé Felipe . Em vídeo publicado nesta terça-feira (30), a Boiadeira e as colegas escolhem uma musica para cantar tendo a mesma batida como base.

A cantora optou pelo single "Vingança", parceria de Luan Santana e MC Kekel. O refrão da canção diz: "Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo, depois que eu ficar com essa cidade inteira aí você vai lembrar..."

Na segunda-feira (29), Zé Felipe comunicou o ponto final na relação oficializada em outubro com Ana Castela. "Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. [...] E para deixar claro, eu amo a Ana".