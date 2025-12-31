Ana Castela se divertiu em karaokê após fim do namoro com Zé Felipe Reprodução/Instagram
Solteira, Ana Castela se diverte em karaokê com amigas
Cantora aproveitou momento descontraído um dia após término com Zé Felipe
Solteira, Ana Castela se diverte em karaokê com amigas
Cantora aproveitou momento descontraído um dia após término com Zé Felipe
Wesley Safadão cancela shows por problema de saúde
Cantor é uma das atrações do Réveillon de Fortaleza nesta quarta-feira (31)
Quem pode casar, ter filhos ou brilhar em 2026? Veja previsões para os famosos
Anitta, Virginia Fonseca, Ivete Sangalo e Faustão estão entre os nomes analisados pela Mística Rodrigues
Erika Januza publica declaração de amor para Arlindinho
Cantor organizou agenda de shows para encontrar namorada em Pernambuco
Juntos? Leticia Colin surge agarradinha com Michel Melamed
Atores revelaram o ponto final na relação em julho do ano passado
Deborah Secco curte praia com namorado e se declara
Atriz assumiu envolvimento com Dudu Borges em abril
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.